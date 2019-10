VIDEO | Nuovi spazi e macchinari per la risonanza magnetica all'avanguardia: l'ospedale San Paolo cambia volto

Nuovi macchinari all’avanguardia, ma soprattutto spazi accoglienti per rendere meno difficile la permanenza in ospedale. È stato il governatore Emiliano a inaugurare in mattinata i reparti ammodernati dell’Ospedale San Paolo di Bari, con un tour che ha toccato il nuovo macchinario per la risonanza magnetica, l’Ambulatorio Epilessia, l’Unità operativa di Pneumologia e la sede del Centro di Orientamento Oncologico. Siamo andati a visitarli in anteprima.