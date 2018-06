Nuovo asfalto per la Tangenziale, da lunedì gli interventi: "Operai al lavoro di notte, stop nei weekend"

Cominceranno lunedì e dureranno, per cinque giorni la settimana, fino al 30 luglio prossimo, i lavori di risanamento della pavimentazione stradale nella Tangenziale di Bari. Gli interventi, a cura di Anas, saranno effettuati nelle notti di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana, in fascia oraria notturna compresa tra le ore 21 e le ore 6, interessando entrambe le carreggiate in direzione nord e sud. Gli orari notturni sono necessari per evitare disagi alla circolazione e al traffico nelle ore di punta e nel weekend.