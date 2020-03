Nuovo caso di coronavirus a Gravina: positiva una ragazza trentenne

Un nuovo caso di coronavirus a Gravina in Puglia, dopo quello di alcuni giorni fa: si stratta di una ragazza poco più che trentenne sottoposta a controlli, risultata positiva. A spiegare la situazione è il sindaco Alesio Valente: "Già da giorni - scrive sul suo profilo Facebook - si era volontariamente posta in isolamento domiciliare insieme ai suoi più stretti familiari, praticamente annullando così le relazioni con l'esterno. È adesso in osservazione e le sue condizioni sono buone. A lei, alla sua famiglia, la nostra vicinanza ed il nostro affetto. Questo secondo caso pare non avere alcun collegamento con quello registratosi qualche giorno fa".

"Le autorità sanitarie - aggiunge - hanno naturalmente ricostruito la catena dei possibili contatti e adottato tutte le misure opportune e necessarie. Non cedete al panico ed al morbo dì whatsapp, a caccia di nomi e dettagli che, peraltro, neppure io conosco nella loro interezza. Piuttosto, restiamo uniti ed umani, e cerchiamo di osservare l’unica regola che può aiutare a limitare la diffusione del contagio: restare a casa. A dopo.