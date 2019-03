Più collegamenti verso l'Albania: da fine maggio collegamento giornaliero con Ernest Airlines

Sempre più voli avvicineranno Bari all'Albania: dal 31 maggio, infatti, sarà operativa, nell'aeroporto di Palese, la compagnia low cost italiana Ernest Airlines, specializzata in voli per il Paese delle Aquile, l'Ucraina e altre destinazioni europee. Fino al 26 ottobre ci sarà un collegamento giornaliero con Tirana: i voli, operati con mezzi della Tayaranjet, partiranno alle 8 e giungeranno nella capitale albanese 50 minuti dopo. Il collegamento, in estate, raddoppierà con un altro volo in partenza alle 12.10. Il ritorno è previsto alle 13.55 e, i venerdì, alle 17.10. Il collegamento di Ernest si aggiungerà a quello Albawings già operativo tre volte a settimana e, dai prossimi mesi, con un volo ulteriore per la capitale albanese.