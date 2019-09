Cambio al vertice del reparto provinciale Noe dei carabinieri: dal Riminese arriva Silvia Guerrini

Cambio al vertice pugliese del reparto Noe del Comando provinciale dei carabinieri di Bari. A partire da lunedì 9 settembre sarà il capitano Silvia Guerrini ad assumere il ruolo di comandante, concentrando quindi la sua azione sulla repressione dei reati ambientali sul territorio. La Guerrini si trasferisce in Puglia dopo 4 anni passati a gestire la Compagnia dei carabinieri di Novafeltria, nel Riminese.

Giovedì scorso l'ufficiale dell'Arma ha salutato i sindaci della Valmarecchia oltre al prefetto, al procuratore, alquestore e al vescovo, monsignor Andrea Turazzi. Tanti i cittadini della valle che, in questi anni hanno saputo conoscere ed apprezzare il suo operato, che hanno voluto salutare l'ufficiale che si è contraddistinto per importanti operazioni sul territorio, ultima delle quali l'operazione "Siviglia", che ha permesso di stroncare una fiorente attività di spaccio in Valmarecchia.

Maggiori informazioni e aggiornamenti nell'articolo di RiminiToday