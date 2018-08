Fiera del Levante, l'imprenditore Casillo a un passo dalla presidenza: si attende l'ufficialità dalla Regione

Manca ormai poco al termine del commissariamento della Fiera del Levante. A rivelarlo è il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, che riporta il nome del nuovo presidente della campionaria barese: Pasquale Casillo. La conferma dovrebbe arrivare a breve, ma tranne per cambiamenti dell'ultimo minuto, sarà l'imprenditore a capo del gruppo coratino a rivestire il ruolo di rappresentanza - per cui non è prevista retribuzione - per la Fiera, che nell'edizione 2018 ha previsto diverse agevolazione nell'acquisto dei ticket.

Inaugurazione prevista l'8 settembre, giorno in cui dovrebbe essere presente anche il neopresidente - insieme al premier Conte, atteso per la cerimonia - , che dopo aver ottenuto l'ok dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, attende solo la firma sul decreto ufficiale dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Incarico di prestigio, che però come ricorda il quotidiano non comporta impegni di gestione: ora l’organizzazione fieristica fa capo alla newco tra Camera di Commercio di Bari e Fiera di Bologna, mentre l’ente pubblico è solo titolare del patrimonio immobiliare. Con il nuovo statuto, approvato dalla giunta regionale a gennaio, le deleghe operative saranno in capo al direttore generale.