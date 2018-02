Cambio al vertice nella Polizia stradale pugliese: il nuovo dirigente è Luca Speranza

Cambio al vertice nel Compartimento Polizia stradale della Puglia. A dirigerla sarà il 54enne Luca Speranza, già dirigente superiore di Polizia di stato, che prenderà il posto di Andrea Spinello, nominato questore di Aosta.

Quello pugliese è un territorio che Speranza conosce bene: è nato a Bari, dove ha prestato servizio nel Reparto Squadra mobile con le funzioni di capo di Gabinetto e vicario del Questore. In passato aveva prestato servizio per otto mesi nel ruolo di dirigente del Compartimento della Polizia stradale a Catanzaro, in Calabria.