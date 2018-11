Nuovo Frecciargento tra Bari e Roma dal 9 dicembre, in vendita i biglietti: "Potenziato collegamento nel weekend"

Debutterà il prossimo 9 dicembre il nuovo collegamento non-stop del Frecciargento che collegherà con il treno, Bari e Roma, in tre ore e mezza. Si tratta della decima corsa Frecciargento proposta da Trenitalia tra il capoluogo pugliese e la capitale: la partenza dalla Stazione Centrale di Bari è prevista per le 8.55, con arrivo a Termini alle 12.30. Il ritorno, invece, è previsto alle 16.10. Il convoglio giungerà a destinazione per le 19.40. Le corse no stop circoleranno nel weekend: il venerdì e la domenica da Roma a Bari (16.10 – 19.40); il sabato e il lunedì da Bari a Roma (8.55 – 12.30). Da oggi sono acquistabili (attraverso biglietterie, agenzie di viaggio, self service, app e trenitalia.com) i biglietti con prezzi a partire da 19,90 euro. Il collegamento, spiega Trenitalia, "è stato pensato per offrire alle persone più posti in treno durante il weekend e una soluzione comoda e conveniente per spostarsi in tempi brevi tra la capitale e il nostro capoluogo".