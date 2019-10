A Japigia il nuovo mercato prende forma: nell'area arrivano i primi box

Il nuovo mercato di Japigia prende forma. A fare il punto sui lavori, ripartiti dopo "un periodo di fermo dovuto al ritrovamento di alcuni sottoservizi non previsti", è il sindaco Antonio Decaro.

Nell'area del mercato sono state posizionate le prime strutture prefabbricate per i box degli operatori, mentre "gli uffici - spiega il primo cittadino - stanno predisponendo gli atti necessari per avviare anche i lavori complementari". In particolare, è prevista una copertura in legno lamellare, un porticato coperto, un’area a verde esterna con i giochi per bambini e una struttura fissa per gli agenti della Polizia Locale.

"Con il nuovo mercato coperto di Japigia - afferma Decaro - completiamo l’eliminazione di tutti i mercati giornalieri di strada, riconoscendo finalmente dignità al lavoro degli operatori e sollevando i residenti da una serie di disagi connessi alla presenza quotidiana del mercato".