Aggiudicati i lavori per il nuovo ospedale del Sud Barese: "Struttura d'eccellenza"

Sono stati aggiudicati alla Rti Ansaldi Spa-Guastamacchia i lavori di realizzazione del nuovo ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano, la cui gara era stata bandita a ottobre scorso. Le ditte vincitrici hanno totalizzato un punteggio totale di 96,64 con ribasso percentuale offerto del 26,05% sul prezzo complessivo per un importo di circa 80,5 milioni di euro (inclusa iva al 10%)

Emiliano: "Rispettato il cronoprogramma"

“Esprimo soddisfazione – dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – in quanto con l’aggiudicazione si è riusciti a stare entro i tempi fissati dal crono programma: abbiamo raggiunto l’obiettivo del rispetto del termine fissato dalla legge statale per l'utilizzo delle risorse assegnate a conferma della capacità della Puglia di utilizzare al meglio ogni opportunità con percorsi contrassegnati da legalità e trasparenza e con il coinvolgimento delle migliori competenze”. “Dobbiamo continuare - aggiunge il Direttore del Dipartimento Politiche della Salute Giancarlo Ruscitti - a restare concentrati sulle tappe successive in modo da realizzare, nei tempi previsti, un’opera pubblica che sarà certamente utile alla Regione Puglia ad aumentare gli standard di qualità incrementando il numero ed il livello delle strutture al servizio del diritto alla salute”.

“Sottolineo - ha invece affermato il Direttore Generale della ASL Bari Vito Montanaro - che siamo stati chiamati a gestire il procedimento amministrativo di un’opera strategica tra le più importanti di quelle realizzate in Puglia negli ultimi anni. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza del compito: operiamo perché il nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano diventi modello nella realizzazione delle opere pubbliche, esempio dell’eccellenza della sanità e della capacità di rispondere alle esigenze dei territori”.