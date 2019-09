"Topi e guano negli archivi" del Palagiustizia: nuovi disagi segnalati nella sede di Poggiofranco

Non solo spazi insufficienti nelle aule destinate alle udienze, ma anche "guano e topi tra i fascicoli" depositati negli archivi. All'indomani dall'avvio delle prime udienze nella ex torre Telecom, nuova sede provvisoria del Tribunale penale, emergono nuove criticità relative al Palagiustizia. Le segnalazioni sono contenute in un documento diffuso dalla Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati.

I magistrati, esprimendo preoccupazione per le ricadute sull'attività giudiziaria, fanno appello alle autorità competenti chiedendo di velocizzare l'iter per il polo unico della giustizia.

Nel dossier si parla di archivi ubicati in locali "ancora fatiscenti", con "tubature della fogna a vista, e una perdita già in atto", e dove sono riscontrabili tracce della presenza di uccelli e topi. Ulteriori criticità segnalate riguardano camere di sicurezza "del tutto incomplete" e le aule di udienza solo in parte dotate di celle per i detenuti, le quali sarebbero inoltre sprovviste del microfono per interloquire con il giudice.