Una grande area verde sulla costa: il Comune dice sì al progetto del parco di Torre a Mare

E' stato approvato dal Consiglio comunale di Bari la delibera (in secondo passaggio) del progetto preliminare Parco per Tutti (noto come parco Mazzini) che sorgerà a Torre a Mare. Si potrà dunque procedere con gli espropri e i livelli di progettazione utila.

Il sì in Comune, spiegano da Palazzo di Città, "si è reso indispensabile per attestare la pubblica utilità dell’opera, apporre il vincolo preordinato all’esproprio, nonché approvare il progetto in variante rispetto allo strumento urbanistico esistente". L'obiettivo è quello di mandare in gare l'opera entro la fine del 2020. Il parco prevede un importo complessivo di 1 milione e 700mila euro, e si sviluppa su di una superficie attualmente incolta, di proprietà privata, di circa 6.000 metri quadri. La nuova area a verde sarà recintata e accessibile da quattro punti diversi: oltre all’ingresso principale su via Mazzini, si potrà accedere anche da via Montegrappa, da una traversa di via Valle e Giglioli e da lungomare Andrea Bonsante in corrispondenza di Cala Fetta.

“Questo sarà il primo grande parco sul mare che realizzeremo in città – spiega l’assessore Galasso -. Seppure la localizzazione del nuovo parco non è immediatamente a ridosso del mare, l’immediata vicinanza e la vocazione marina del quartiere, fanno si che questo nuovo spazio possa inaugurare una nuova stagione di aree verdi costiere che troveranno la loro massima diffusione nella riqualificazione del tratto denominato costa sud, tra Torre Quetta e San Giorgio, nell’ambito di un piano particolareggiato di prossima redazione, che darà seguito all’omonimo concorso internazionale eseguito lo scorso anno. Questo è inoltre il primo grande parco realizzato nel quartiere di Torre a mare, sprovvisto di spazi verdi”.