Dalla ex provinciale 54 al nuovo San Paolo: aperta strada di accesso al quartiere

E' stata aperta oggi, nella zona del nuovo San Paolo, la strada per l'accesso al quartiere dalla ex provinciale 54. I lavori erano ripartiti alcune settimane fa. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo nel quartiere: "Avevamo preso un impegno con i cittadini di questo quartiere: aprire la strada provvisoria per un accesso più facile dalla ex provinciale. Oggi la strada è stata aperta e nei prossimi mesi - annuncia - inizieranno i lavori per la rotatoria che permetterà l'accesso e l'uscita dal quartiere. Anche il cantiere della scuola media è stato messo in sicurezza in attesa della ripresa dei lavori".

