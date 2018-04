Olivi in miniatura, abiti tradizionali giapponesi e tecniche di potatura: al Fortino la mostra 'Bonsai e dintorni'

Un pezzo di Giappone in mostra a Bari. Parliamo della tradizione dei bonsai - piante in miniatura - e dei suiseki, le 'pietre paesaggio' che siamo soliti vedere nei giardini del Paese del Sol Levante, protagonisti dell'esposizione "Bonsai e dintorni", in programma nella giornata di ieri e di oggi all'interno del Fortino di Bari. Curata dall'omonima associazione, l'esposizione è tutta dedicata alla pianta dell'olivo, tipica del territorio pugliese, del quale vengono anche mostrate le tecniche di potatura da uno degli esperti dell'associazione.

Gli incontri in programma

L'evento, patrocinato dall’Ambasciata del Giappone in Italia, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari – permette di trasferirsi per qualche ora in Giappone, vista la presenza di donne vestite con abiti tradizionali e di gare di 'Haiku', il componimento poetico tipico della letteratura giapponese. Non mancano poi incontri dedicati: da come organizzare un viaggio in Giappone accessibile a tutte le tasche, alla storia di Lenox Ferrone, il “signore della strada” che ogni anno macina migliaia di chilometri a piedi a contatto con la natura portando con se solo un sacco a pelo o una tenda canadese. Al pubblico ha raccontato anche com'è nato l’Extreme FireWalking, lo sport da lui creato che consiste nel percorrere il maggior numero di chilometri, in tutte le latitudini e longitudini del pianeta, in meno tempo possibile e nelle condizioni più estreme.