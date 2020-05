Ombrelloni distanti 3 metri e un'area 'riservata' di 10 metri quadri: le linee guida per le spiagge in Puglia

Ombrelloni distanziati minimo 3 metri e 3,4 metri per lato e ogni postazione in spiaggia dovrà avere un'area 'riservata' di 10,2 metri quadri. E' uno dei punti inseriti nell'ordinanza regionale per l'apertura dei lidi balneari in Puglia discussa oggi dalla task force regionali e i sindacati dei gestori degli stabilimenti. Le altre novità rispetto allo scorso anno riguardano l'obbligo di apertura dal primo luglio, invece che dal primo sabato di giugno. la facoltà per chi non fosse in grado di aprire di presentare domanda di esonero al proprio Comune.

I servizi per la balneazione inoltre sono riservati esclusivamente alla clientela dello stabilimento per garantire il loro tracciamento; attraversamenti per raggiungere il mare e altre aree del lido. Si tratta di prescrizioni meno 'rigide' rispetto a quelle dell' Inail che, ad esempio, prevede una distanza tra ombrelloni di 5 metri. "L'incontro - commenta Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato balneari di Confcommercio - è stato proficuo e abbiamo verificato la disponibilità della Regione per la soluzione delle molteplici problematiche causate dalla situazione eccezionale".