Anziana uccisa per errore a Bitonto, blitz di Polizia e Carabinieri: i nomi degli arrestati

Sono sette le persone destinatarie dell'ordinanza custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari, Giovanni Anglana, su richiesta della Procura ed eseguite da Polizia e Carabinieri, nell'ambito delle indagini per l'omicidio della pensionata Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore il 30 dicembre del 2017 nel corso di una sparatoria avvenuta per le strade del borgo antico di Bitonto. I reati contestati dagli inquirenti, a vario titolo, sono omicidio, tentato omicidio, spari in luogo pubblico, detenzione e porto abusivo di armi, minaccia e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso.

Di seguito i nomi degli arrestati, sei dei quali finiti in carcere

Francesco Colasuonno, 31enne

Benito Ruggiero, 28enne;

Rocco Mena, 30enne;

Michele Rizzo, 45enne (ai domiciliari)

Cosimo Liso, 23enne;

Michele Sabba, 24enne;

Rocco Papaleo, 38enne.