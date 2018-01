Anziana uccisa per errore a Bitonto, dimesso il pregiudicato 20enne obiettivo dell'agguato

E' stato dimesso dal Policlinico di Bari Giuseppe Casadibari, il 20enne pregiudicato ferito con colpi d'arma da fuoco nell'agguato avvenuto il 30 dicembre scorso nel centro storico di Bitonto in cui morì l'84enne Anna Rosa Tarantino, raggiunta fatalmente da alcuni proiettili indirizzati contro il giovane mentre si trovava a passare casualmente sul luogo della sparatoria. Il 20enne aveva riportato ferite al torace: il giovane, ascoltato dalla Polizia subito dopo l'agguato, avrebbe riferito agli inquirenti di non essersi accorto di nulla poiché quella mattina sarebbe stato impegnato in una conversazione telefonica, e avrebbe pensato che i botti esplosi fossero dei petardi. Nei confronti di Casadibari, al momento, non è stato emesso alcun provvedimento. I risultati dell'autopsia sul corpo dell'anziana chiariranno la dinamica dell'accaduto. Si attende anche l'esito della ricostruzione 3d della scena del crimine da parte degli inquirenti.