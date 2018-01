Passante uccisa a Bitonto durante agguato, Minniti atteso a Bari per vertice in Prefettura. Domani i funerali della donna

Si svolgerà domattina alle 11, nella Prefettura di Bari, una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduta dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, a seguito della sparatoria avvenuta a Bitonto il 30 dicembre scorso, nella quale è stata uccisa per errore la 84enne Anna Rosa Tarantino, raggiunta da più proiettili nel corso di un agguato avvenuto in una stradina del centro storico, il cui probabile destinatario, per gli inquirenti. era Giuseppe Casadibari, rimasto a sua volta ferito.

Domani i funeralli dell'84enne uccisa

Interrogato dagli inquirenti, il giovane avrebbe negato di aver utilizzato la donna come 'scudo umano' al momento della sparatoria. L'anziana, in quel momento, stava rientrando a casa dopo aver partecipato a una messa. All'appuntamento in Prefettura prenderanno parte anche i vertici nazionali delle Forze di Polizia, rappresentanti della Magistratura e i sindaci di Bari e Bitonto. Domani, intanto, nella cittàei Medici, si svolgeranno i funerali dell'anziana uccisa