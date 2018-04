Anziana uccisa a Bitonto, i due killer si pentono e collaborano: "Rivelati dettagli sui clan bitontini"

La notizia è stata appresa questa mattina, durante l'udienza per la scarcerazione di Cosimo Liso, uno degli otto soggetti arrestati nelle scorse settimane per le sparatorie del 30 dicembre, in cui morì per errore l'84enne