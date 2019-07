Omicidio a Molfetta: 46enne ucciso a colpi di pistola nei pressi di un bar, titolare si costituisce

L'uomo, Corrado Parisi, è giunto in ospedale con una ferita al torace, ed è poi deceduto. Il titolare del locale si è poi presentato in caserma assumendosi la responsabilità dell'accaduto. Indagini in corso