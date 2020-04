Omicidio estetista a Mola, Cassazione annulla l'assoluzione dell'ex amante per "Indizi fondamentali tralasciati"

Tralasciati "indizi fondamentali" sull'omicidio di Bruna Bovino, come l’orario della morte, la presenza di tracce di dna sul corpo della vittima riconducibili unicamente all’ex amante, Antonio Colamonico, le lesioni da ustioni sulla mani dell’uomo. È il ragionamento su quale si concentra la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui il 10 gennaio ha annullato con rinvio l'assoluzione di Colamonico, imputato nel processo sulla morte della 29enne italo-brasiliana uccisa il 12 dicembre 2013 nel centro estetico che gestiva a Mola di Bari.

Le tappe del processo

Il corpo della 29enne fu trovato semicarbonizzato sul pavimento del centro estetico, fra brandelli di indumenti e sangue, dopo essere stata uccisa con 20 colpi di forbici e strangolata. Colamonico fu condannato in primo grado dalla Corte di Assise di Bari nel luglio 2017 a 25 anni di reclusione, poi assolto in appello nel novembre 2018 e ora la Cassazione ha annullato l'assoluzione disponendo che sia un nuovo processo dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Bari a valutarne la colpevolezza.

Indizi come "l'ora presuntiva di morte e il tempo di propagazione dell’incendio" sarebbero stati "forzatamente interpretati all’unico scopo di validare l’insostenibile premessa che Bovino fosse ancora viva alle 18.20 del 12 dicembre 2013". Presupposto sul quale, per i giudici, si basa la pronuncia assolutoria, "essendo l’imputato dotato, in relazione a tale orario, di un solido alibi" scrivono nelle motivazioni. Per la Cassazione, invece, si tratta "di presupposto totalmente privo di credibilità razionale, nel quadro degli accadimenti susseguitisi in quel tragico pomeriggio". La loro idea è quindi che la donna sarebbe stata uccisa ben prima di quell'ora, perché "almeno a partire dalle 18.12 il centro estetico di Bovino era stato individuato come il luogo da cui proveniva l’odore di bruciato" ed è "impossibile" ritenere "che in pochi minuti possa esservi stato il tempo, per chiunque, di introdursi nel centro, aggredire e uccidere Bovino secondo le articolate modalità poi riscontrate, e infine dileguarsi, risistemato nell’aspetto, dopo aver cosparso il locale di liquido infiammabile e aver avviato il fuoco".