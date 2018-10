Ucciso nel Ravennate, l'autopsia: ucciso con un tirapugni, forse due gli assassini

Potrebbero essere stati due gli assassini di Rocco Desiante, il 43enne originario di Gravina trovato morto sabato notte in un'abitazione del Ravennate. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita sul coropo dell'uomo.

Come riporta RavennaToday, il 43enne sarebbe stato ucciso con violente e ripetute percosse alla testa sferzate con un oggetto metallico appuntito, un tirapugni o qualcosa di simile. Un omicidio efferato, che farebbe pensare a un regolamento di conti: per quale motivo, ancora non è chiaro.