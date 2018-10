VIDEO | Quindici anni dall'omicidio di Gaetano Marchitelli, i genitori: "Viviamo per ricordarlo, perchè non accada più"

In piazza Umberto, a Carbonara, la manifestazione promossa dal 'Movimento antimafia di base', con il coinvolgimento delle scuole del territorio, per ricordare il 15enne rimasto ucciso per errore in una sparatoria nel 2003. Le parole di Francesca e Vito Marchitelli ai ragazzi: "Siamo morti con lui, ma continuiamo a lottare perchè non sia morto invano"