Punito e ucciso per uno 'sgarro' nello spaccio: uomo vicino al clan Strisciuglio condannato per l'omicidio di Vessio

E' stato condannato a 10 anni di reclusione, per omicidio preterintenzionale, il 43enne Francesco Lambiase, a processo per il delitto di Luigi Vessio, avvenuto il 15 aprile 2014 a Catino. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato.

Lambiase era stato arrestato nel 2018 insieme al 32enne Nicola Ciaramitaro. I due, entrambi ritenuti affiliati al clan Strisciuglio, erano accusati in concorso di omicidio, porto e detenzione in luogo pubblico di armi, con l’aggravante d’aver agito con il metodo mafioso. Nella sentenza odierna, il giudice ha riconosciuto l'aggravante mafiosa con riferimento al clan Strisciuglio.

Le indagini all'epoca furono condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari e, in fase processuale, il quadro probatorio complessivo è stato arricchito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De Marzo, Masodine e Margheriti Piero. Vessio, 50 anni, venne ucciso con un colpo d'arma da fuoco esploso da distanza ravvicinata: il proiettile gli recise fatalmente l'arteria femorale sinistra. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo sarebbe stato 'punito' per un suo presunto rifiuto a proseguire nell'attività di spaccio di droga per conto di uno dei due arrestati. Vessio, inoltre, non avrebbe voluto saldare un debito da 800 euro con lo stesso.