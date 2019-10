Omicidio Pietro Capone a Gravina, chiesto processo per imprenditore 68enne

La Procura di Bari ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per l’imprenditore 68enne di Gravina in Puglia Gaetano Scalese: l'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato e porto illegale di arma da fuoco per la morte di Pietro Capone, ucciso con due colpi di pistola sparati alla testa la sera del 10 marzo 2014. In base alle indagini della Polizia, coordinate dal pm Fabio Buquicchio, Capone venne raggiunto dai proiettili alla nuca e quando era a terra. Capone "era considerato un 'paladino della legalità' per la sua lotta all’abusivismo edilizio, - spiegarono gli inquirenti nel giugno scorso, quando arrestarono Scalese - tanto che le sue numerose 'battaglie', contro amministratori pubblici ed imprenditori locali, gli erano costate diverse denunce". Il processo dinanzi alla Corte di Assise di Bari inizierà il 3 dicembre ma l'imputato ha termine per chiedere il rito abbreviato.