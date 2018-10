Ucciso nel Ravennate, si indaga sulle ultime ore del 43enne gravinese. Un amico: "Voleva tornare in Puglia per dare una svolta alla sua vita"

In quell'abitazione di Castiglione di Cervia in cui è stato trovato morto in un lago di sangue sabato sera, Rocco Desiante, 43enne originario di Gravina, avrebbe dovuto fermarsi solo qualche giorno. L'uomo, infatti, che fino a poco tempo prima aveva lavorato come pizzaiolo in un locale della zona, aveva programmato di far ritorno a casa, in Puglia.

In questi giorni, le indagini per far luce sull'omicidio si muovono a 360 gradi, cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e le sue frequentazioni. E' probabile che Rocco conoscesse il suo assassino, e che sia stato lui a farlo entrare in casa. La porta dell'appartamento, infatti, aveva le chiavi inserite dall'interno ed era chiusa, ma soltanto appoggiata, senza doppia mandata. Nella notte tra mercoledì e giovedì i vicini di casa avrebbero sentito rumori provenienti dall'abitazione che potevano far pensare a una rissa violenta. Spetterà ora agli investigatori stabilire se ci sia un nesso tra quei rumori e l'omicidio di Rocco.

L'amico che l'ha trovato morto: "Voleva dare un svolta alla sua vita"

Intanto, in una testimonianza riportata da RavennaToday, uno degli amici di Rocco Desiante, colui che aveva prestato al 43enne la casa in cui è stato trovato morto, ha voluto smentire alcune voci circolate sulla vita della vittima.