Pista criminale o movente familiare? Omicidio Scaglioso a Catino, indagini serrate

Sono stati al lavoro tutta la notte, gli investigatori della Squadra mobile di Bari, per cercare di mettere insieme gli indizi e raccogliere elementi utili a far luce sull'omicidio di Antonio Scaglioso, il 43enne ucciso lunedì pomeriggio in via Caravella a Catino.

L'agguato e il giallo dell'aggressione alla cognata

Antonio Scaglioso è stato ucciso da una raffica di colpi esplosi con una pistola semiautomatica. Sul luogo dell'agguato gli uomini della Polizia scientifica hanno recuperato una decina di bossoli. Almeno quattro i colpi che avrebbero raggiunto Scaglioso all'addome. L'uomo è stato freddato in strada, in prossimità della sua abitazione. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Negli stessi frangenti, in una zona poco distante, è stata trovata e soccorsa la cognata dell'uomo. La donna, alla guida della sua auto, presentava ferite da corpo contundente alla testa e al volto. Picchiata, presumibilmente con una mazza da baseball. Le condizioni della donna, trasportata in ospedale con un trauma cranico, non sono gravi.

Stub e perquisizioni, c'è un sospettato. Pista criminale o movente familiare?

Sul fatto che i due episodi siano collegati, gli investigatori sembrano non avere più dubbi. Ed è proprio questo il punto di partenza delle indagini per far luce sul movente dell'omicidio. La donna è stata ascoltata nella notte dagli agenti della Squadra mobile, insieme ad altre persone. Sono state effettuate perquisizioni, e prove stub (l'esame che consente di rilevare sostanze che indicano l'utilizzo di un'arma): ci sarebbe dunque un sospettato. E' stata anche sequestrata una pistola. Non l'arma che avrebbe ucciso l'uomo, ma che sarebbe comunque connessa alle indagini. Forse - anche se sul punto non ci sono conferme - l'arma che il 43enne avrebbe potuto avere con sè. Al momento, la pista più accreditata sembra essere quella legata a questioni di carattere personale e familiare. Ma non sarebbe del tutto scartata anche l'ipotesi di un omicidio maturato in ambienti criminali. Scaglioso era un tempo ritenuto uomo vicino al clan Piperis di Enziteto, ma i suoi precedenti sono considerati abbastanza datati.