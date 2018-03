Omicidio Sciannimanico, la Procura chiede l'ergastolo per l'ex collega imputato

Roberto Perilli va condannato all'ergastolo: è questa la richiesta avanzata dalla Procura di Bari per l'agente immobiliare, a processo dinanzi alla Corte di Assise di Bari per l'omicidio premeditato di Giuseppe Sciannimanico, l'ex collega ucciso a Japigia la sera del 26 ottobre 2015. A Perilli il pm Francesco Bretone, che ha coordinato le indagini, contesta l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione.

Secondo le indagini della Squadra mobile, Perilli avrebbe agito per eliminare un 'concorrente' scomodo, quel giovane collega che stava aprendo un'agenzia a poca distanza dalla sua, e che avrebbe potuto compromettere i suoi affari. Per questo Perilli - secondo l'accusa - avrebbe ordinato l'omicidio al pregiudicato Luigi Di Gioia, già condannato a 30 anni come esecutore materiale del delitto.

Nel processo sono costituiti parti civili i genitori, il fratello e la fidanzata della vittima - rappresentati dagli avvocati Luca Colaiacomo, Francesco Paolo Ranieri e Nicola Quaranta - che hanno chiesto provvisionali immediatamente esecutive tra i 100mila e i 150mila euro ciascuno. Il 19 marzo si terrà la prossima udienza, in cui discuteranno i legali di Perilli, gli avvocati Massimo Roberto Chiusolo e Rosita Petrelli. La sentenza dovrebbe arrivare il 29 marzo.