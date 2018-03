Omicidio Sifanno al San Paolo: condannati i presunti mandanti dell'agguato al nipote del boss Mercante

I fatti si riferiscono al 15 febbraio 2014: il pregiudicato fu raggiunto da 18 colpi di kalashnikov mentre era in auto. Assolto Francesco Mastrogiacomo "per non aver commesso il fatto"