Omicidio nella notte a San Giorgio: trans trovata morta in auto, indaga la polizia

Omicidio nella notte sul lungomare Alfredo Giovine, nella zona di San Giorgio. Il corpo della vittima, una transessuale 40enne, è stato ritrovato senza vita a bordo della sua auto, con una ferita d'arma da taglio alla spalla.

Sul posto sono intervenuti gli uomini delle Volanti, della Squadra Mobile della Polizia scientifica.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero notato l'auto con gli sportelli aperti e una persona all'interno.

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile, che in queste ore sono al lavoro per cercare di far luce sul delitto.

* Seguono aggiornamenti