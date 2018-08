Omicidio Trifone Ragone e Teresa Costanza, ad ottobre la prima udienza del processo d'appello

Sarà celebrata il prossimo 12 ottobre la prima udienza del processo d'appello riguardante l'omicidio di Trifone Ragone, 28enne militare originario di Adelfia, e della sua fidanzata Tereza Costanza, 20enne di origini siciliane, uccisi il 17 marzo 2015 mentre si trovavano nell'area parcheggio del palazzetto dello Sport di Pordenone, in Friuli. Per il delitto, in primo grado, era stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno per due anni Giosuè Ruotolo, ex caporal maggiore dell'Esercito. L'uomo, difeso dagli avvocati Roberto Rigoni Stern e Giuseppe Esposito, è al momento detenuto nel carcere di Belluno dove sta scontando la pena.