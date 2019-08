Pregiudicato ucciso a Bisceglie, annullato arresto del boss Capriati per l'omicidio Valente

L'ordinanza cautelare era stata notificata al presunto capoclan, già detenuto per altri fatti, lo scorso 24 luglio: per la Dda avrebbe dato l'ok per l'uccisione del pregiudicato biscegliese, nell'ambito di una guerra tra gruppi per il controllo del traffico di droga