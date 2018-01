Open Day all'Euclide

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una due giorni all'insegna della conoscenza e della presentazione delle varie attività. L'istituto Tecnico trasporti e logistica, costruzioni ambiente e Territorio "Euclide" di Bari apre le porte al pubblico: sabato 27 gennaio, dalle 9 alle 12, e domenica 28, dalle 10:30 alle 13, ragazzi e famiglie potranno visitare la struttura e conoscerne i servizi. Nei laboratori del Nautico, in via Caldarola, dell’Aeronautico e del Geometra in via Prezzolini, sarà possibile visitare gli spazi delle attività didattiche e conoscere l'offerta formativa e le varie esercitazioni in programma. "L’open day - afferma la dirigente scolastica dell'Euclide, Prudenza Maffei - rappresenta un momento importante di riflessione e scoperta per i futuri studenti e per i genitori, poiché permette di avvicinarsi alla nuova realtà scolastica e conoscerne l'offerta formativa e i vari indirizzi in cui l'istituto si divide. L'iniziativa è un’occasione di incontro con il personale scolastico che sarà a disposizione dei visitatori per soddisfare curiosità e interrogativi". Per partecipare all'open day, è possibile effettuare l’iscrizione online in segreteria. Maria Brigida Langellotti