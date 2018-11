VIDEO | Operai al lavoro dalle 7 in centro, i residenti: "Impossibile dormire in un giorno festivo"

Trivella in azione dalle 7 del mattino e per i residenti di via De Giosa, al confine tra Madonnella e Murattiano, riposare diventa impossibile. La denuncia arriva da una lettrice di BariToday, che ha filmato gli operai sul cantiere anche il 1 novembre, mentre bucano l'asfalto presumibilmente per lavorare nei sottoservizi.

"Non è possibile farli lavorare tutto il giorno con questo rumore assordante. In un giorno festivo" commenta l'autrice del video