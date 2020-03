In viaggio in auto per rientrare da Brescia a Molfetta, beccati e denunciati sette operai

Per rientrare da Brescia a Molfetta, avevano viaggiato a bordo di un'auto che si era fermata fuori dalla cittadina, nei pressi del casello autostradale. Ma la loro presenza non è comunque sfuggita ai controlli della Polizia Locale: così sette operai sono stati bloccati e denunciati a seguito della violazione dell’articolo 1 del Decreto dell’11 marzo scorso e dell’ordinanza emessa il 22 marzo dai ministeri della Salute e dell’Interno che vieta lo spostamento dal Comune in cui ci si trova.

In particolare, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno notato la presenza, in una zona della cittadina, di due persone a piedi che trasportavano una valigia. Fermati i due, gli agenti sono poi risaliti agli altri cinque compagni di viaggio, accertando anche che l'auto usata dai sette non era entrata in città ma si era fermata nei pressi del casello autostradale.