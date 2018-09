Camion urta gru, operaio precipita da cestello elevatore: muore 55enne di Gravina

E' morto dopo essere caduto dal cestello elevatore sul quale stava lavorando, precipitando da un'altezza di circa tre metri. Vittima dell'incidente sul lavoro, avvenuto questa mattina in provincia di Savona, un operaio 55enne residente a Gravina in Puglia.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando sulla gru per ripristinare l'impianto di illuminazione pubblica di una strada provinciale a Case Lidora, frazione di Cosseria (Savona), quando - per cause ancora da accertare - il mezzo sarebbe stato urtato da un camion. L'operaio, soccorso dal 118, è stato trasportato con una eliambulanza in ospedale, dove è poi deceduto.