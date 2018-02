Opere abusive in un'area sottoposta a vincolo: denunciata coppia

Opere abusive sequestrate, e marito e moglie denunciati. A scoprire le strutture illecitamente realizzate in una zona vincolata dal punto di vista ambientale, in località Lama Badessa, sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Bari e della Stazione Carabinieri di Carbonara.

Sotto sequestro sono finiti una struttura metallica rialzata, adibita ad abitazione, e un terrapieno, in parte ancora in fase di riempimento. I militari hanno accertato che le opere erano state eseguite senza le prescritte autorizzazion. Per violazioni alla normativa edilizia e paesaggistica sono state denunciate due persone residenti a Bari, marito e moglie, comproprietari dell’area interessata.