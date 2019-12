Servizio ridotto per i bus nei giorni di Natale e Capodanno: stop alle corse alle 13.45

Navette ferme e bus attivi solo per mezza giornata: come di consueto, nei giorni di Natale e Capodanno Amtab ha predisposto un servizio ridotto. Nei giorni delle Vigilie, invece, il 24 e 31 dicembre, bus e navette circoleranno fino al tardo pomeriggio/sera. Nel giorno del 31, inoltre, in occasione della festa del Capodanno in piazza saranno predisposti una serie di collegamenti aggiuntivi, attualmente in fase di definizione.

Ecco dunque modalità e orari previsti per i prossimi giorni di festa:

24 e 31 dicembre 2019

servizio ordinario: le prime corse coincidono con quelle del servizio feriale già in vigore; le ultime corse dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

navetta “A”: ultimo transito previsto da piazza Massari alle ore 20:45;

navetta “B”: ultima corsa prevista da piazza Massari alle ore 20:39;

navetta “C”: ultimo transito previsto da corso Cavour alle ore 20:45.

Nelle aree di sosta Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno gli addetti svolgeranno il servizio dalle ore 08:00 alle ore 20:30.

25 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020

servizio ordinario: le prime corse dalle ore 07:00 alle ore 08:00; le ultime corse dalle ore 13:00 alle ore 13:45. Le Navette “A”, “B” e “C” non effettuano il servizio, pertanto nelle aree di sosta il servizio di Park & Ride non è attivo. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde al numero 800450444.