Ordina 10 piadine per donarle ai senzatetto della stazione centrale di Bari: il gesto generoso di un 25enne

"Sono un giovane 25enne. Stasera ho ordinato una pizza e non potendo essere fisicamente con voi per condividerla ho deciso di mandarvi qualcosa di caldo. Forza e coraggio!". Un giovane ha così deciso di acquistare, assieme alla pizza per sé, 10 rollè di piadina che ha fatto recapitare ai senzatetto della stazione centrale di Bari. L'ordine è stato scritto su uno scontrino battuto dalla pizzeria Break 184, inviato tramite l'app Just Eat.

"Un gesto di grande valore, grazie!"

Il ragazzo, nella 'comanda', ha scritto in maniera specifica di destinarla "ai clochard della stazione di Bari, stazione centrale, o ai senzatetto". La pizzeria ha reso noto il gesto di generosità pubblicando lo scontrino sulla pagina Facebook: "Chiunque tu sia, benefattore 25enne - si legge nel messaggio - massimo rispetto e stima per te e il tuo gesto di grande valore! Ci hai ricordato che, oltre a tutto il 'marcio' a cui ci siamo abituati, esiste ancora tanta bellezza d'animo intorno a noi!".