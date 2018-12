Niente musica e bottiglie di vetro in centro: scattano i divieti per la Vigilia

Entra ufficialmente in vigore l'ordinanza destinata ai commercianti del centro cittadino che rimarranno aperti nella giornata della vigilia di Natale. Vista la grande affluenza prevista nel Murattiano, il Comune ha emanato una serie di divieti per garantire la sicurezza di chi si riversa in centro per completare gli ultimi regali o per godersi un aperitivo con gli amici. Divieti che sono scattati già dalla mezzanotte di ieri e si ripeteranno, oltre che per tutto il 24 dicembre, anche il 30, il 31 (esteso fino alle 5 del mattino) e il primo gennaio.

Niente dj-set

La prima stretta riguarda proprio la musica all'aperto. L'ordinanza firmata dal sindaco impone infatti che non possano essere previsti dj-set all'esterno dei locali. Niente party all'aperto, quindi, o casse per la filodiffusione negli spazi antistanti le strutture commerciali, pena la chiusura fino a un massimo di cinque giorni. Limite che non si applica per spettacoli "che non disturbino la quiete pubblica" e per gli eventi precedentemente autorizzati.

Divieto esteso non solo nel centro, ma anche in altri quartieri della città, come Carrassi, San Pasquale e Poggiofranco.

Stretta su bottiglie di vetro

Per i commercianti scatta anche l'obbligo di non vendere bevande o altri generi alimentari in bottiglie di vetro, perché rompendosi potrebbero causare pericoli ai passanti. Vietata anche la vendita di cibi e bevande su strutture itineranti, tranne se precedentemente autorizzate.

Mira alla sicurezza dei passanti anche il divieto di appiccare fuochi di qualsiasi tipo, ma la stretta coinvolge anche l'abbandono dei rifiuti e qualsiasi altra azione che possa compromettere il decoro dei luoghi pubblici. Nell'ordinanza si richiede poi ai genitori di vigilare affinché i più piccoli non accendano fuochi d'artificio di alcun tipo.