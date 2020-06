Via libera in Puglia agli sport di contatto: dopo il no a livello nazionale, c'è l'ordinanza della Regione

La Puglia va controcorrente sugli sport di contatto: nonostante il parere negativo dato dal Comitato tecnico scientifico a livello nazionale, il governatore Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza che dà il via libera, di fatto, a calcetto, arti marziali e altre attività sportive in cui è previsto il contatto tra i partecipanti. L'ordinanza, che sarà operativa da domani, 25 giugno, indica le linee guida che dovranno seguire i centri sportivi.

Le linee guida

Diverse le misure anti Covid che dovranno seguire le strutture per poter svolgere sport di contatto, di cui bisognerà dare adeguata informazione agli atleti. Tra queste ci sono pianificazione degli accessi (attraverso, ad esempio, prenotazione online e suddivisione in gruppi limitati), temperatura corporea rilevata all'ingresso, pulizia obbligatoria degli ambienti e igienizzante disponibile nella struttura, oltre all'obbligo di mettere a disposizione a "a bordo campo, per giocatori e atleti, fazzoletti monouso - si legge - contenitori per lo smaltimento degli stessi, e dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani". Non mancano prescrizioni per gli atleti, che non possono condividere borracce, bicchieri e bottiglie, né scambiare con altri utenti oggetti e devono indossare obbligatoriamente la mascherina fino all'inizio dell'attività sportiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le restanti misure da seguire sono contenute nell'ordinanza in allegato all'articolo.

Allegati