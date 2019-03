Stretta anti prostituzione a Casamassima, l'ordinanza del sindaco: "Multe fino a 500 euro per 'lucciole' e clienti"

Stretta del Comune di Casamassima contro la prostituzione. Il sindaco Giuseppe Nitti ha firmato un'apposita ordinanza per fermare il fenomeno del sesso a pagamento per le strade del comune barese, nel quale si

vieta a chiunque di assumere atteggiamenti e comportamenti che possano offendere la pubblica decenza o comunque preordinati all’esercizio della prostituzione. Allo stesso tempo non è consentito ai conducenti di veicoli e mezzi far salire a bordo o contattare persone dedite alla prostituzione o fermarsi in prossimità delle stesse, creando anche intralcio e alla regolare circolazione stradale o situazioni di pericolo.