Ordinano cibo con l'app, picchiano e rapinano rider delle consegne al San Paolo: arrestato 18enne, si cerca il branco

Avrebbero contattato un rider dell'azienda spagnola Glovo per farsi recapitare panini e pietanze a domicilio per poi, una volta arrivato a destinazione, assalirlo in gruppo e rapinarlo di soldi e cibo: la Squadra Mobile di Bari ha arrestato un giovane appena maggiorenne e incensurato. Aveva compiuto 18 anni solo una settimana prima dell'episodio contestato.

In corso le indagini per identificare il resto del branco

Il rider, secondo una ricostruzione era stato colpito con una pietra riportando gravissime lesioni alla testa e al volto. La Glovo aveva escluso, a seguito di questo episodio e di altre aggressioni, il quartiere San Paolo di Bari dall'area operativa delle consegne. La Squadra Mobile del capoluogo, coordinata dalla Procura, ha ricostruito la vicenda, identificando uno dei presunti componenti del branco. Per lui è scattato l'arresto: il 18enne è stato condotto nel carcere di Bari. In corso le indagini per identificare gli altri componenti del branco.