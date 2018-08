Orologi contraffatti nascosti nello zainetto: controlli sui treni regionali, denunciato 21enne

La Polizia Ferroviaria ha denunciato un giovane senegalese di 21 anni, sorpreso con 24 orologi contraffatti di marchi famosi, tra cui Bulgari, Ferrari, Gucci, Basile, Armani, nascosti in uno zainetto: il ragazzo è stato sorpreso a bordo di un convoglio regionale di Trenitalia da alcuni agenti, su segnalazione di un capotreno che aveva segnalato la presenza di uno straniero senza biglietto. Il giovane è stato fatto scendere dal treno ma si sarebbe rifiutato di fornire le generalità. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire gli orologi nello zainetto che aveva con sé. Il 21enne è stato quindi denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e rifiuto di fornire le proprie generalità, ed accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.