Coltivare lo spirito e fare comunità: 'Orto Domingo' a Poggiofranco tra terra e condivisione

'Coltivare' l'animo delle persone prima che ortaggi e legumi. L'agricoltura come base per crescere e costruire una comunità unità e solidale: a Poggiofranco sta per nascere 'Orto Domingo', un progetto a cura dell'omonima associazione per regalare un grande urbano in un'area del quartiere abbandonata da oltre 40 anni, nonostante attorno siano stati costruiti palazzi, edifici pubblici e strade. L'iniziativa, in gestazione da un paio d'anni, ha visto, qualche giorno fa, la firma del contratto di concessione del terreno all'associazione da parte del Comune: uno degli aspetti innovativi è che il progetto, a differenza di altri analoghi avviati in città, si svilupperà su un'area pubblica. Circa 11mila mq complessivi, di cui 8mila di fatto utilizzabili. Tra questi la metà sarà dedicata a 68 piccoli orti dove troveranno posto colture tradizionali e speciali: "Grazie a un accordo con Coldiretti - spiega Luca Ottomanelli, presidente dell'associazione 'Orto Domingo' - saranno piantati ortaggi e legumi da 'semi antichi', ovvero quelle coltivazioni che i processi industriali hanno accantonato, per riscoprirli e farli conoscere a tutti. I semi saranno comprati tramite un gruppo d'acquisto solidale anche da produttori biologici che operano su suoli confiscati dalla mafia". Non solo orto ma anche un mercatino a cura della Coldiretti e spazi di condivisione. Il tutto di fronte ai palazzi 'curvi' di Parco Domingo.

Orti e inclusione anche per i diversamente abili

Una decina dei 68 orti sarà destinata a persone diversamente abili: "Verranno utilizzati - aggiunge Ottomanelli - da associazioni che si prendono cura di chi ha disagi psichici o fisici. L'iniziativa mira a creare integrazione tra tutti i cittadini. A differenza di altri orti urbani dove uno degli aspetti principali è la produzione, per noi è importante focalizzare l'attenzione sull'essere umano piuttosto che sull'ortaggio". Per approfondire questo aspetto l'associazione, che conta circa 100 iscritti, avvierà altre due iniziative che si svolgeranno nell'area: la prima è denominata 'Orto Giraffa', ovvero un laboratorio di comunicazione 'non violenta', 'Orto dei Miracoli', un punto d'incontro per festeggiare e condividere insieme le celebrazioni di ogni religione. Non mancherà neppure un 'Orto della Lentezza' per promuovere attività di relazione “lenta” e a misura d’uomo e dell’ambiente naturale. Condivisione di lavoro e di culture per un progetto che nei prossimi mesi sarà realtà da parte di un'associazione attiva da due anni e mezzo sul territorio tra car sharing, gruppi d'acquisto solidale, laboratori e volontariato. Prendersi cura dello spirito partendo proprio dalla terra.