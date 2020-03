Coronavirus, 30 contagi accertati all'ospedale della Murgia: "Nessun nuovo caso tra gli operatori"

Oltre 600 tamponi effettuati negli ultimi dodici giorni, 30 contagi da Covid-19 finora accertati, di cui 19 relativi a medici e infermieri e 11 a pazienti. A fornire i dati sulla situazione relativa all'ospedale 'Perinei' di Altamura, è il consigliere regionale Enzo Colonna.

In un post pubblicato sul suo profilo Fb, Colonna spiega che "per circa i due terzi" dei tampo finora eseguiti si conosce l'esito, e che i casi accertati tra il personale riguardano dipendenti "per l'80% in servizio al pronto soccorso", ma comunque negli ultimi giorni "nessun ulteriore operatore sanitario si è aggiunto alla lista dei positivi". Gli ultimi tre casi accertati dai pazienti, riguardano invece "un paziente che era in osservazione nell'area pre-covid del pronto soccorso; un paziente che erano transitato al pronto soccorso due settimane fa, quando si è determinata la situazione di "crisi" con i primi tre pazienti positivi; un terzo che si sottopone a cure al Perinei".

"La situazione all'interno dell'Ospedale "Perinei" - conclude Colonna - pur con l'incremento del numero delle persone risultate contagiate dal virus, si mantiene sotto controllo". "I casi, in gran parte - ricorda - risultano generati dalla "crisi" di circa due settimane fa, quando fu accertata la positività al virus di tre pazienti che hanno avuto accesso al pronto soccorso".