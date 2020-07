Ossa umane ritrovate in un sottano in manutenzione: domani la perizia del medico legale

Resti umani sono stati ritrovati oggi in un sottano a Ruvo di Puglia. La macabra scoperta durante alcuni lavori di manutenzione nell'abitazione nel centro storico del comune barese. Secondo le prime ricostruzioni, le ossa erano all'interno di una cisterna e sono riemerse durante le operazioni di svuotamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allertati i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono giunti sul posto per rimuovere le ossa: domani saranno analizzate a Bari dal medico per legale per scoprirne l'origine e determinare da quanto erano lì.