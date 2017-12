Sorpresa di Santo Stefano: i Babbi Natale pagaiano sul lungomare barese

Un colpo d'occhio così non capita spesso: una parata di Babbi Natale che pagaiano in mare sui sup - acronimo di stand up paddle - nella zona del lungomare monumentale di Bari. Un'iniziativa che non è sfuggita alle fotocamere delle tante persone che questa mattina affollavano il lungomare di Bari, complice il bel tempo di questa giornata festiva.

"Babbo Natale in sup"

Un'iniziativa simile era stata organizzata dall'associazione sportiva Bigeye sabato 24 dicembre sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Si intitolava "Babbo Natale in Sup" e aveva avuto anche un risvolto solidale: ognuno dei partecipanti aveva donato un pacco di beni alimentare alla Caritas della Parrocchia San Sabino - Bari.