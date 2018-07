Palagiustizia, poco spazio nella sede provvisoria: turni e quattro pm per stanza

Circa 50 amministrativi e dieci pm (rispettivamente meno della metà e un terzo di quelli complessivamente in servizio) potranno trasferirsi nell'immobile di via Brigata Regina, che ospiterà provvisoriamente gli uffici giudiziari baresi in attesa di una sede più grande.

Lo sgombero per inagibilità della struttura di via Nazariantz dovrà essere eseguito entro il 31 agosto, ma nella sede provvisoria si renderà necessaria una riorganizzazione, con i pm che potranno essere fino a quattro per stanza e il lavoro che potrebbe essere organizzato per turni.

Domani intanto, nella sede del Ministero della Giustizia a Roma, i vertici degli uffici giudiziari e dell'avvocatura parteciperanno ad un incontro dal quale arriveranno probabilmente novità sull'ex edificio Inpdap in via Oberdan, individuato con ricerca di mercato, in cui dovrebbero traslocare Procura e Tribunale.