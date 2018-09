Palagiustizia, i magistrati restano in via Nazariantz: trasloco congelato per un altro mese

Trasloco congelato per un altro mese: i magistrati della Procura di Bari restano per ora nel palazzo inagibile di via Nazariantz. E' quanto emerso dalla Conferenza permanente che si è riunita oggi in Corte di Appello. La decisione è stata presa in attesa di conoscere quali saranno i tempi del trasloco nell'ex torre Telecom: su questo punto, infatti, al momento non ci sono indicazioni, poichè si dovrà attendere prima la conclusione degli accertamenti amministrativi e tecnici del caso. In ogni caso, poi, l'immobile è occupato sino a novembre e solo successivamente potranno iniziare i lavori di adeguamento. Di conseguenza, si è deciso di sospendere lo spostamento degli uffici della Procura rinviando le decisioni in merito alla prossima riunione, già fissata per l’8 ottobre, mentre nel frattempo i cancellieri dei pm, già trasferiti in via Brigata Regina, potrebbero tornare nuovamente in via Nazariantz.

Intanto questa mattina, prima della Conferenza permanente, è andata in scena la protesta silenziosa di giudici e avvocati, che si sono riuniti in piazza De Nicola per denunciare le conseguenze disastrose della situazione attraversata dalla giustizia penale barese.